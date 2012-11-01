В Донецке почтили память жертв Холокоста

22:13, 01 ноября 2012
Общество
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Сегодня в Донецке у мемориального комплекса шахты «4-4 бис» почтили память жертв фашистского геноцида еврейского населения города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, у мемориального комплекса прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие городской голова Александр Лукьянченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Фомин, народный депутат, председатель общества «Украина-Израиль» Ефим Звягильский, представители общественности и молодежи города.

Учасники митинга напомнили, что фашисты, оккупировавшие Донецк (тогда - Сталино), совершили расправу над жителями еврейского гетто в Белом карьере. Они сбросили в шурф шахты «4-4 бис» 5 тысяч человек. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

После освобождения города были начаты работы по извлечению тел из шурфа. Удалось опознать только 150 человек.

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