В Донецке почтили память жертв Холокоста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, у мемориального комплекса прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие городской голова Александр Лукьянченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Фомин, народный депутат, председатель общества «Украина-Израиль» Ефим Звягильский, представители общественности и молодежи города.

Учасники митинга напомнили, что фашисты, оккупировавшие Донецк (тогда - Сталино), совершили расправу над жителями еврейского гетто в Белом карьере. Они сбросили в шурф шахты «4-4 бис» 5 тысяч человек. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

После освобождения города были начаты работы по извлечению тел из шурфа. Удалось опознать только 150 человек.