Милиция: Бывший работник Авакова упомянул его в предсмертной записке

Один из бывших руководителей компании «Инвестор» Александр Мотылевский, который, по данным милиции, совершил самоубийство, оставил пять предсмертных записок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван.

По его словам, всего найдено 5 предсмертных записок А.Мотылевского, в частности, жене, матери, компетентным органам. Одна из них называется «Сага о людях и нелюдях». В этой записке, отметил З.Галаван, упоминается имя харьковского экс-губернатора Арсена Авакова. А.Мотылевский пишет о жадности А.Авакова и о том, что он бросил людей в трудное время.

В связи с этим, сказал З.Галаван, А.Аваков может быть допрошен по уголовному делу, которое сегодня возбуждено по факту доведения до самоубийства (ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

«Эта записка послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Почему? Он озаглавил записку «Сага о людях и нелюдях. Харьков. 31 октября 2012». Частично зачитаю: «Не укладывается в моей голове то, что сделал Аваков Арсен Борисович. Бог ему судья. Как можно было подставить огромное количество своих сотрудников и не решить вопросы? Его кугутство и жадность к деньгам, к сожалению, перевешивают благородство и чувство ответственности», - зачитал З.Галаван.

Он отметил, что сообщение А.Авакова в Интернете о том, что в самоубийстве А.Мотылевского виновны правоохранительные органы, не имеет под собой никаких оснований, поскольку погибшего не приглашали на допросы и не проводили в отношении него никаких следственных действий. «К нему вопросы были бы, но пока он не приглашался, повестки ему не направлялись», - сказал З.Галаван.

По словам З.Галавана, правоохранители не зафиксировали в квартире А.Мотылевского никаких следов взлома или борьбы. Установлено, что А.Мотылевский пытался перерезать себе ножом вены перед тем, как выпрыгнуть с балкона. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.

Кроме того, отметил З.Галаван, милиция Харькова планирует написать ходатайство о предоставлении правовой помощи правоохранительным органам Италии, чтобы провести допрос А.Авакова. В случае необходимости, сказал З.Галаван, в Италию может вылететь следователь харьковской милиции.

З.Галаван отметил, что следователи не сомневаются в том, что А.Мотылевский совершил самоубийство.

Как сообщал УНИАН, по данным харьковской милиции, 31 октября в 13.00 вблизи дома по улице Академика Павлова в Московском районе Харькова было обнаружено тело 45-летнего мужчины. «Установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона своей квартиры, расположенной на 9-м этаже 12-этажного дома. Тело направлено в морг для установления причин смерти. О факте гибели мужчины сообщено его родственникам», - сообщил Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Ранее о самоубийстве А.Мотылевского из Италии сообщил на собственной странице в Facebook А.Аваков (до избрания в 2005 году губернатором – председатель наблюдательного совета АО «Инвестор»).

В отношении А.Мотылевского и нескольких других руководителей АО «Инвестор» были возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в земельных махинациях. Некоторые из руководителей, в частности, экс-председатель правления АО «Инвестор» Андрей Перееденко, задержаны и находятся под следствием, заместитель председателя наблюдательного совета АО Геннадий Гаевый объявлен в розыск.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.