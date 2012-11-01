Владимир Мостовой стал лауреатом премии имени Лубченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального союза журналистов Украины, об этом во время открытия на фасаде редакции газеты «Обрії Ізюмщини» мемориальной доски многолетнему председателю НСЖУ Игорю Лубченко сообщил председатель союза Олег Наливайко.

По словам О.Наливайко, «очень символично, что первым лауреатом премии стал председатель Комиссии по журналистской этике, соучредитель газеты «Зеркало недели», соратник Игоря Федоровича Лубченко в борьбе за свободу слова и права журналистов Владимир Павлович Мостовой».

Конкурсная комиссия отметила весомый вклад в борьбе за высокие профессиональные стандарты и защиту свободы слова других номинантов премии: Веру Мальчук – редактора газеты «Трудівник Полісся», Василия Демянива – редактора газеты «Коломийський вісник» и Гильдию собственных корреспондентов Одессы.

Национальная журналистская премия за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко была основана в 2012 году НСЖУ для поощрения и награждения людей и организаций, которые достигли успехов и общественное признание в сфере отстаивания права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.

Премия присуждается накануне дня рождения И.Лубченко. 3 ноября ему исполнилось бы 75 лет.

В.Мостовой в журналистике с 1967 года, с 1994 года – главный редактор газеты «Зеркало недели», а с 2001 года – председатель Комиссии по журналистской этике.