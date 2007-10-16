Сегодня начнется пятый раунд переговоров Украина-ЕС

Сегодня в Брюсселе начнется пятый раунд переговоров с Европейским Союзом относительно заключения нового усиленного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

По его словам, раунд переговоров начнется с заседаний в рамках созданных рабочих групп по вопросам внешней политики и политики безопасности, политического диалога, экономического и секторного сотрудничества, юстиции, свободы и безопасности.

По завершении переговоров будет проведено пленарное заседание, на котором участники подытожат работу в группах и определят последовательность работы сторон до шестого раунда.

«Повесткой дня, которая является достаточно амбициозной для этого раунда переговоров, предусмотрено обсуждение рабочими группами консолидированных проектов соответствующих частей нового соглашения и предложений сторон к тем частям, к которым консолидированные проекты еще прорабатываются», - сказал А.ДЕЩИЦА.

В частности, рабочая группа по вопросам секторного сотрудничества особое внимание в ходе этого раунда уделит вопросам промышленной политики и предпринимательства, туризму, угольной промышленности, налогообложению, макроэкономическому сотрудничеству, государственным финансам и финансовому контролю, социальной политике, энергетике, транспорту и информационному обществу.

Делегацию Украины возглавляет заместитель министр иностранных дел Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ, делегацию ЕС – заместитель генерального директора директората Европейской комиссии по вопросам внешних отношений Хьюг МИНГАРЕЛЛИ.

Следующий раунд переговоров запланирован на середину ноября этого года в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Украина и ЕС начали переговоры, касающиеся нового усиленного соглашения, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истекает в начале 2008 года. Главным пунктом нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Формальные переговоры о создании зоны свободной торговли могут начаться только после присоединения Украины к ВТО.