Сельскому населению на 10% подняли тарифы за стационарные телефоны

Об этом сообщается на сайте «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, 22 июня т.г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение об утверждении новых Предельных тарифов на услуги фиксированной связи в два этапа с 01.07.2012 г. и с 1 ноября 2012 года.

В частности, за пользование основным телефонным аппаратом для населения в сельской местности ежемесячная абонплата с 1 ноября 2012 года выросла на 10% (с 14,88 до 16,38 грн. без НДС без повременной оплаты и с 13,02 до 14,32 грн. без НДС с повременной оплатой). Ранее, в июле 2012 года абонплата для населения в сельской местности также была поднята на 10%.

В НКРСИ обосновывают принятое решение тем, что сегодня тарифы на отдельные услуги «находятся ниже себестоимости и покрываются за счет более рентабельных сегментов рынка». Это, по данным комиссии, обусловлено в первую очередь влиянием внешних факторов, таких как увеличение цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и т.п. В НКРСИ считают, что постепенное приближение тарифов к себестоимости позволит хотя бы частично снять рычаги, которые сдерживают развитие отрасли в целом, что, в частности, касается развития телекоммуникационной сети в сельской местности, которая и до сих пор остается дотационной.