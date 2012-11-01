Законодательные новации в сфере занятости населения

2 ноября 2012 в 10 часов состоится онлайн-конференция Киевского городского центра занятости на тему: «Реализации законодательных новаций в сфере занятости населения в 2013 году».

Участники онлайн-конференции: Людмила Золотова - первый заместитель директора Киевского городского центра занятости, Майя Шурка - начальник отдела организации предоставления услуг работодателям КГЦЗ, Юрий Порохновець - начальник юридического отдела КГЦЗ.

В ходе онлайн-конференции специалисты столичного центра занятости ответят на многочисленные вопросы киевлян относительно новаций для работодателей, вводимые недавно принятым Законом Украины «О занятости населения» и разъяснят юридические аспекты всех этих законодательных новаций.

Свои вопросы задавайте на сайте организатора мероприятия - Информагентства «Наш Продукт» - по веб-ссылке http://ianp.com.ua/hotline/view/262. Видеотрансляцию онлайн-конференции в Интернете и ответы на ваши вопросы вы можете увидеть и услышать по ссылке http://ianp.com.ua/ru/online.

Киевский городской центр занятости это:

• 10 районных центров занятости;

• более 500 квалифицированных специалистов;

• около 10 000 актуальных вакансий;

• бесплатные услуги для безработных и работодателей.

www.dcz.gov.ua/kie