Днепропетровская трагедия может повториться?

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ выразил обеспокоенность неудовлетворительным состоянием придомовых газовых сетей и предупредил чиновников горисполкома о персональной ответственности за возможные аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время прямого эфира в одной из херсонских телерадиокомпаний.

«Днепропетровская трагедия должна стать серьезным звонком для чиновников горисполкома Херсона. За время бездумного реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Херсоне почти утрачена система управления и контроля за эксплуатацией коммуникаций, в частности – придомовых газовых сетей. Ситуация, к сожалению, почти неуправляемая. Жэки создавались, реформировались, ликвидировались, снова создавались, меняли форму собственности и так далее. Частые изменения структур, которые обслуживают жилищный фонд, привели к тому, что уже трудно сказать, на чьем балансе эти сети и кто должен за них отвечать», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По мнению губернатора, такая ситуация является основанием для прокурорского реагирования, чтобы не возникла трагедия, подобная днепропетровской.

«Должен констатировать, что информация о 100-процентной готовности города к отопительному сезону – это фальсификация. Дома в Херсоне на 100% к приему тепла не готовы. Хочу предупредить руководителей Херсона, что в том случае, если своевременно не будет подано тепло в школы города, если будут заморожены хоть один детский садик или жилой дом – люди из горисполкома, руководители будут нести персональную ответственность. Пример Днепропетровска показал, что нужно отвечать за свои действия или бездеятельность. В Днепропетровске уже есть задержанные. Такое же будет и в Херсоне», - подчеркнул Б.СИЛЕНКОВ.

Также губернатор сообщил, что есть реакция на его обращение к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно урегулирования ситуации с расчетами за газ и эксплуатацией Херсонской ТЭЦ.

«Уже есть поручение премьер-министра НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации и составлении нового графика погашения долгов херсонских теплогенерирующих организаций. Я уверен, что лимиты газа Херсон получит своевременно и в необходимых объемах, поэтому отопительный сезон начнется своевременно», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель Херсонской облгосадминистрации Б.СИЛЕНКОВ обратился к премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой посодействовать в решении вопроса начала отопительного сезона 2007/08 года в областном центре.

В письме, направленном на имя главы правительства, отмечается, что предприятием, которое имеет наибольшие проблемы по расчету за потребленный природный газ, является ОАО «Херсонская ТЭЦ».

Это предприятие подчиняется НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»), которая в свою очередь подчиняется Министерству топлива и энергетики Украины. За январь-сентябрь этого года предприятие употребило природного газа на 20,66 млн. грн., перечислило поставщику 15,92 млн. грн., или 77%. Однако поставщик 9,24 млн. грн., или 58%, зачел как погашение задолженности за прошлый год. Таким образом, по данным ЭКУ, уровень текущих расчетов ТЭЦ резко упал.