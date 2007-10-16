Яценюк едет в Россию

18-19 октября состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в город Белгород (РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА сообщил, что в первый день визита запланированы переговоры политического характера между А.ЯЦЕНЮКОМ и министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, в ходе которых будет обсуждаться вопрос проведения заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии (комиссии Ющенко-Путин).

Во второй день визита состоятся переговоры в расширенном составе с участием губернаторов пограничных областей и представителей министерств и ведомств Украины и России. На этом заседании будут обсуждаться вопросы пограничного сотрудничества в разных сферах.

В ходе визита запланировано подписание соглашения между администрацией Курской области РФ и Донецкой областной государственной администрацией.

А.ЯЦЕНЮК и С.ЛАВРОВ также примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Белгороде.