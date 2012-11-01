«Укрзализныця» запускает ночной Хюндай в Донецк

Как сообщается в пресс-релизе, из Киева поезд будет отправляться в 23.38, а прибывать в Донецк в 6.27. Из Донецка поезда будут выезжать в 23.12 и прибывать в Киев в 5.56.

Предварительные продажи на новый рейс начнутся в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, “Укрзализныця” прекратила поддержку своим онлайн-сервисом приобретения билетов booking.uz.gov.ua электронных денег WebMoney.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) - скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.