Завтра в Украине - до 21° тепла

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 ноября будет облачно с прояснением. Дожди, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди, лишь ночью на Левобережье и в Крыму, днем в восточных областях без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на юге до 13°, в восточных и Сумской областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла, в южных и западных областях 12-17°, в Крыму до 21°.

В Киевской области завтра облачно с прояснением. Временами дождь, днем местами сильный. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В столице временами дождь, днем местами сильный. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.