Шуфрич заверяет, что мародеры не смогут пройти двойное оцепление
11:26, 16 октября 2007Общество
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Вокруг дома ходят люди, «на вид как бомжи»
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отрицает факты мародерства в жилом доме, разрушенном в результате взрыва бытового газа.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Днепропетровске он сказал, что нереально, чтобы неизвестные люди проникли в жилой дом через двойное оцепление Внутренних войск.
Однако министр заявил, что ему известно о приближении отдельных лиц, которые «выглядят как бомжи», к милицейским кордонам вокруг дома. Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что непосредственно приблизиться к подъездам эти лица не могут.
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