Шуфрич заверяет, что мародеры не смогут пройти двойное оцепление

11:26, 16 октября 2007
Общество
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Вокруг дома ходят люди, «на вид как бомжи»

Нестор ШуфричМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отрицает факты мародерства в жилом доме, разрушенном в результате взрыва бытового газа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Днепропетровске он сказал, что нереально, чтобы неизвестные люди проникли в жилой дом через двойное оцепление Внутренних войск.

Однако министр заявил, что ему известно о приближении отдельных лиц, которые «выглядят как бомжи», к милицейским кордонам вокруг дома. Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что непосредственно приблизиться к подъездам эти лица не могут.

 

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