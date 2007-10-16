Шуфрич заверяет, что мародеры не смогут пройти двойное оцепление

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отрицает факты мародерства в жилом доме, разрушенном в результате взрыва бытового газа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Днепропетровске он сказал, что нереально, чтобы неизвестные люди проникли в жилой дом через двойное оцепление Внутренних войск.

Однако министр заявил, что ему известно о приближении отдельных лиц, которые «выглядят как бомжи», к милицейским кордонам вокруг дома. Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что непосредственно приблизиться к подъездам эти лица не могут.