Черновецкий навешает киевлянам счетчиков

Киевская мэрия обещает до конца года оснастить счетчиками горячей воды весь жилищный фонд столицы. Речь идет об установлении таких счетчиков еще на примерно 2 тыс. жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, по состоянию на 1 октября жилищный фонд Киева на 100% оснащен счетчиками холодной воды и на 32% - водоизмерителями горячего водоснабжения.

«Учитывая, что установление водоизмерителей холодной воды в жилых домах столицы выполнено на 100%, мэрия приняла решение средства субвенции из государственного бюджета использовать на обустройство домов счетчиками горячей воды», - сообщил Д.БАСС.

Пресс-служба отмечает, что счетчики будут считать использованную воду в кубических метрах, а не в гигакалориях. «Такая система исчисления намного выгоднее как для киевлян, так и для предприятий-поставщиков воды. Благодаря такой системе учета удастся определить, сколько в действительности потреблено горячей воды в конкретном доме, после чего можно сделать подсчеты для каждой квартиры. Этими же услугами сможет воспользоваться каждая семья, и платить, соответственно, только за реально потребленную воду», - объясняется в информации КГГА.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с социальной программой «Турбота», в Киеве сейчас проходит установка 13 тыс. комплектов квартирных счетчиков воды малообеспеченным семьям.