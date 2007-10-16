В Днепропетровске взлетели цены на недвижимость

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что днепропетровские риэлторы необоснованно повысили цены на недвижимость после взрыва бытового газа в доме на жилом массиве Победа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Днепропетровске он сказал, что сегодня состоится встреча со строительными организациями в присутствии представителей Службы безопасности Украины, милиции, прокуратуры, налоговиков, на которой будут рассматриваться указанные вопросы.

«Совесть нужно иметь», - обратился Н.ШУФРИЧ через СМИ к риэлторам.

По словам министра, у правоохранительных и контролирующих органов достаточно возможностей, чтобы проверить рентабельность риэлторских компаний и дать оценку принципам их деятельности.