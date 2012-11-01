Пассажиров поезда Киев-Севастополь, слетевшего с рельсов, отправили в Крым

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги, «сегодня в 9.35 к локомотиву на станции «Запорожье-1» присоединили 4 свободных вагона, в которых разместили людей из сошедших с рельсов вагонов поезда «Киев-Севастополь», и отправили на Симферополь».

При этом в пресс-службе ПЖД пояснили, что и ранее люди ехали именно в Симферополь.

«Поезд называется «Киев-Севастополь», но де-факто ходит сейчас до Симферополя, в связи с работами, проводящимися в Севастополе, поэтому все пассажиры будут доставлены именно туда, куда они ехали», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4-45 утра на территории Запорожской области, в 1 км. от железнодорожной станции «Запорожье-1» сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь», один из которых «лег» на бок. По информации председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко, в результате случившегося никто не погиб и не получил травм, требующих госпитализации. Прокуратура по факту произошедшего возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ведется следствие.