Из Украины выдворили вора в законе по кличке Ваха

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, 38-летний уроженец Грузии Бахиш Алиев был задержан в октябре сотрудниками управления уголовного розыска столичной милиции. По информации, которую имели оперативники, Ваха приехал в Украину, чтобы закрепить собственный воровской авторитет в украинской криминальной среде и взять под контроль некоторые из направлений сферы теневого бизнеса, а в дальнейшем влиять на процесс отмывания денег, полученным преступным путем.

При задержании Б.Алиев оказал злостное неповиновение работникам милиции, за что на него был составлен админпротокол, а суд наказал его в виде админареста на трое суток.

Установлено, что Ваха является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован в Московской области, ранее судим за мошенничество, впоследствии «коронован» на воровском собрании «авторитетов» на территории Российской Федерации. В Украине нелегально проживал в Киевской области.

В прошлом году Ваху уже выдворяли с территории Украины, и суд запретил ему въезд на нашу территорию сроком на пять лет. В этот раз ему запрещен въезд в Украину в течение следующих трех лет.