Неврологи нашли самого счастливого человека в мире

40 лет назад он уехал из Парижа, чтобы изучать буддизм в Индии. Сейчас он приближенный Далай-ламы и уважаем многими западными религиоведами, сообщает meddaily.ru .

Исследователи говорят, что, судя по всему, ключ к успеху - ежедневная медитация.

Невролог Ричард Дэвидсон исследовал монаха в Университете Висконсина.

Сравнительное МРТ-сканирование мозга показало, что когда человек медитировал, мозг производил уникальный уровень гамма-волн, связанных с вниманием, обучением, памятью, сознанием. Также фиксировалась повышенная активность в левой префронтальной коре головного мозга. Это давало позитивный взгляд на мир.

В целом Дэвидсон установил, что медитирование, практикуемое длительное время, позитивно сказывается на мозге. Данный вывод был сделан на примере людей, медитировавших 50000 раз. Но помогают и 20-минутные сессии по три раза в неделю, отмечает эксперты. Судя по всему, медитация меняет мозг, усиливая ощущение счастья.

Эксперты считают, что аналогичным образом действует силовая тренировка, влияя на мышцы.