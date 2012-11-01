В Музейном переулке опять хотят строить подземный паркинг

Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета (фракция «БЮТ-Батькивщина») Александр Бригинец.

Он отметил, что на предыдущем пленарном заседании соответствующий вопрос не набрал необходимого количества голосов, но завтра власть вновь попытается воплотить план по застройке двора жилого дома в переулке Музейном, 8 подземным паркингом, прикрывая строительство благородными намерениями установить над паркингом детскую площадку.

«Застройка центральной части Киева обретает катастрофический темп. Высотками пытаются застроить едва ли не каждый двор. Если помните, угроза строительства в этом месте возникла не первый раз – раньше ради строительства 10-этажного административного дома в переулке Музейном, 8-А рядом с Национальным художественным музеем Украины планировали снести двухэтажное историческое здание, которое уже лишили статуса памятника. Теперь здесь хотят разрыть двор, чтобы воткнуть туда паркинг», - отметил А.Бригинец.

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Депутат отметил, что рядом с участком, на котором запланировано строительство, находится Национальный художественный музей Украины. Сейчас здание музея в ужасном техническом состоянии и нуждается в срочной реставрации, поэтому любые масштабные строительные работы вокруг музея, связанные с нарушением почвы или вибрациями тяжелой техники, вызовут необратимые разрушительные процессы непредсказуемого масштаба.

«В принципе подземное строительство в историческом Киеве, а тем более в этом дворе, практически невозможное из-за особенности почвы. Но, поскольку рассчитывать на изменения в законодательстве, к сожалению, не приходится, единственным способом спасти Национальный художественный музей от разрушения, а двор от застройки – это убедить Киевсовет не голосовать за этот и аналогичные проекты решения», - считает А.Бригинец.