Кабмин увеличит премии во внутренних войсках

Распоряжение, в частности, касается увеличения размера минимального денежного довольствия военнослужащих внутренних войск МВД.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, документ имеет целью увеличение минимальных размеров денежного довольствия военнослужащим внутренних войск МВД и обеспечение уплаты единого социального взноса. Повышение размеров денежного довольствия будет осуществляться путем повышения ежемесячных размеров премирования, отмечается в сообщении.

Для этого проектом распоряжения предусматривается осуществить перераспределение бюджетных назначений общего фонда в сумме 19,2 млн грн, предусмотренных Министерству внутренних дел в 2012 году, между отдельными бюджетными программами.

"Специалисты заверяют, что такое перераспределение ассигнований не приведет к уменьшению уровня оплаты труда лиц, содержание которых осуществляется по другим бюджетным программам, и будет проведено исключительно в пределах сметных назначений на оплату труда на 2012 год", - заверили в МВД.