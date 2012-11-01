Президент ликвидировал Комиссию по вопросам предупреждения пыток

05:01, 01 ноября 2012
Общество
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Президент Украины Виктор Янукович ликвидировал Комиссию по вопросам предупреждения пыток.

Полномочия по предупреждению пыток переложены на омбудсмена

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В связи с этим признаются утратившими силу: Указ Президента Украины от 27 сентября 2011 года №950 «О Комиссии по вопросам предупреждения пыток»; Указ Президента Украины от 18 ноября 2011 года №1046 «О составе Комиссии по вопросам предупреждения пыток».

Этот Указ вступает в силу со дня опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» относительно национального превентивного механизма».

Кроме того, другим указом Президент отменил ряд своих предыдущих решений в связи с принятием Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", которым возложила выполнение функций национального превентивного механизма на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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