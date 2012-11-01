Школьники разобрали железную дорогу на лом и купили пиво

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, работники УМВД на Одесской железной дороге задержали группу из четырех несовершеннолетних, которые на протяжении нескольких суток похитили на железной дороге около 200 деталей верхнего строения колеи весом более 400 кг.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть линейного отдела на станции «Христиновка» от сменного техника ПЧ-5 железной дороги. На рабочей колее станции «Тальное» было обнаружено отсутствие 31 подкладки и 155 железнодорожных костылей.

Ворами оказались ученики местной школы, три девятиклассника в возрасте 14 лет и один семиклассник в возрасте 12 лет, которые во время школьных каникул решили таким образом заработать деньги на развлечения.

Прогуливаясь вдоль железной дороги, ученики решили попробовать демонтировать детали верхнего строения колеи. Приложив достаточно много усилий, они с помощью подручных средств сумели похитить оборудование общим весом почти 400 кг Похищенное они сдали за бесценок одному из односельчан. Вырученные средства подростки сразу потратили на пиво и сигареты.

Ребята в присутствии родителей признались в совершенном преступлении. На родителей задержанных составлены административные протоколы по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, которые их замещают, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП. О правонарушении школьников сообщено в школу. В настоящее время проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 185 УКУ (Кража).