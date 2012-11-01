Официальный курс валют на 1 ноября
04:00, 01 ноября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 31 октября – 799.3000)
100 EUR – 1038.5305 (на 31 октября – 1036.0527)
10 RUR – 2.5476 (на 31 октября – 2.5354)
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