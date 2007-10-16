На месте взрыва в Днепропетровске приостановили разбор завалов

На месте взрыва газа в Днепропетровске временно прекращен разбор завалов в связи с опасностью обвала уцелевшей стены дома.

Вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщил: «В связи с тем, что очень много нависающих плит и консолей, затруднена ликвидация этой аварии. Потому с другой стороны дома специально сейчас монтируется башенный кран чтобы приступить к демонтажу непосредственно всего дома».

По последним данным, количество погибших в результате взрыва выросло до 16 человек, среди них пятеро детей.

Радио Свобода