На месте взрыва в Днепропетровске приостановили разбор завалов
10:34, 16 октября 2007Общество
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Клюев сообщил о трудностях
На месте взрыва газа в Днепропетровске временно прекращен разбор завалов в связи с опасностью обвала уцелевшей стены дома.
Вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщил: «В связи с тем, что очень много нависающих плит и консолей, затруднена ликвидация этой аварии. Потому с другой стороны дома специально сейчас монтируется башенный кран чтобы приступить к демонтажу непосредственно всего дома».
По последним данным, количество погибших в результате взрыва выросло до 16 человек, среди них пятеро детей.
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