Прокуратура передала в суд дело об избиении агитатора
00:39, 01 ноября 2012Общество
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Прокуратура г.Черкассы передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное против жителя Черкасской области за избиение агитатора.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, уголовное дело возбуждено за избиение агитатора по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).
Следствие установило, что женщина в сентябре в Черкассах нанесла работнице агитационной палатки несколько ударов головой, причинив ей телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы.
В настоящее время дело находится в Приднепровском суде города Черкассы.
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