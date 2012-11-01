Прокуратура передала в суд дело об избиении агитатора

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, уголовное дело возбуждено за избиение агитатора по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Следствие установило, что женщина в сентябре в Черкассах нанесла работнице агитационной палатки несколько ударов головой, причинив ей телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы.

В настоящее время дело находится в Приднепровском суде города Черкассы.