Взрыв газа в Полтавском районе: есть жертвы

15 октября, вечером, в селе Супруновка Полтавского района во время пуска (поджигания) газового котла КС-50 в теплогенераторной №1 КП ЖКХ, произошел взрыв газа.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, в результате взрыва на месте происшествия погиб главный инженер КП ЖКХ поселка Супруновка и получил травмы слесарь-сантехник, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Полтавской областной больницы. Сегодня утром врачи сообщили, что он умер.

«Этот котел установлен в теплогенераторной, неподалёку от двухэтажного дома, который не пострадал. После взрыва, в теплогенераторной появилась трещина», - сообщил представитель МЧС.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты МЧС, Госгорпромнадзора, Полтавагаза.

Причина взрыва газа - устанавливается.

Напомним, Кабмин поручил всем председателям облгосадминистраций провести проверку газораспределительных систем до 15 ноября. Как сообщил журналистам вице-премьер министр Андрей КЛЮЕВ, по результатам проверки будут принимать меры к руководителям компаний, которые будут разоблачены в небрежности или нарушении правил безопасности. Во вторник в Украине, в соответствии с указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, - день траура в связи со взрывом газа в жилом доме 13 октября в Днепропетровске, который привел к многочисленным человеческим жертвам.