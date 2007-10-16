Мыкола Вересень будет вести разговор с пластическим хирургом Сергеем Кадочниковым

Сегодня, 16 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM и о 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие пластический хирург Украинского института пластической хирургии и косметологии "Виртус" Сергей Кадочников. Повтор интервью на телеканале СИТИ 17 октября в 18.40.