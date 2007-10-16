Мыкола Вересень будет вести разговор с пластическим хирургом Сергеем Кадочниковым

10:25, 16 октября 2007
Общество
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Сегодня, 16 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM  и о 22.00 на телеканале СИТИ  в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие пластический хирург Украинского института пластической хирургии и косметологии "Виртус" Сергей Кадочников. Повтор интервью на телеканале СИТИ 17 октября в 18.40.

 

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