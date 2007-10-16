МЧС сообщает о 16 погибших во время взрыва в Днепропетровске

По последним данным, в Днепропетровске в результате взрыва газа погибло 16 человек, в том числе 5 детей, в медицинские заведения города госпитализированы 17 человек (из них трое детей).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в розыске по заявлениям родственников находится 10 человек (из них двое детей). Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 338 человек и 66 единиц специальной и инженерной техники МЧС, горноспасательных служб Минуглепрома, коммунальных служб области и города.

Координацию аварийно-спасательных работ осуществляет Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиром АНТОНЦОМ.

Общую координацию действий осуществляет Правительственная комиссия во главе вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

Сегодня в Украине, согласно указу Президента, объявлен День национального траура по погибшим в результате взрыва газа в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, утром 13 октября в Днепропетровске в микрорайоне Победа произошел взрыв бытового газа. По уточненным данным, в результате взрыва в целом было повреждено 10 домов. Из них полностью был разрушен третий подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, еще три подъезда получили повреждения.

Потом ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.

По предварительным данным, причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Прокуратура Днепропетровской области по факту взрыва газа возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, также было возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Днепрогаз» и его первого заместителя по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия).

Эти должностные лица задержаны по подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

С целью возмещения ущерба, нанесенного гражданам и государству, наложен арест на средства ОАО «Днепрогаз».

С целью преодоления следствий взрыва была создана чрезвычайная государственная комиссия, из государственного бюджета выделены средства – 94 млн. грн. - для компенсации жилья пострадавшим, а также 5 млн. грн. для преодоления последствий аварии.