Россия ратифицировала соглашение с Украиной о погранконтроле

Совет Федерации РФ ратифицировал в среду соглашение с Украиной о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что ратификация документа будет способствовать повышению эффективности работы пунктов пропуска на российско-украинской государственной границе и упрощению таможенных процедур.

Документ устанавливает основы сотрудничества при осуществлении совместного контроля, связанного с пересечением российско-украинской государственной границы лицами и транспортными средствами, а также с перемещением через нее товаров. Предусматривается, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу. Кроме того, такой контроль может проводиться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу.

Соглашение определяет порядок осуществления контроля и устанавливает, что сотрудники контрольных органов государства одной стороны при организации и проведении совместного контроля пребывают на территории государства другой стороны в пределах пункта пропуска через границу на основании пропусков, выданных пограничными органами государства этой другой стороны.