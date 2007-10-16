Сегодня в Украине День национального траура за погибшими в результате взрыва газа в Днепропетровске.

Соответствующий указ 15 октября подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20.

Погибло 15 человек, из них двое детей. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключено 5200 домов.