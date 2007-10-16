Сегодня в Украине день национального траура
08:48, 16 октября 2007Общество
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Указ подписал Президент
|Фото четырнадцатилетней школьницы Даши Бирюковой, которая погибла через взрыв газа, который произошел 13 октября в 2007 г. в жилом доме в Днепропетровске
Соответствующий указ 15 октября подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20.
Погибло 15 человек, из них двое детей. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключено 5200 домов.
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