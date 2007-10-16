Эксперт советует Украине сосредоточиться на НАТО, а не ЕС

Приоритетом для Украины в ближайшее время должно стать членство в НАТО, а не в Европейском союзе. Такую мысль «Немецкой волне» выразил эксперт Института внешней политики дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий.

Членом НАТО Украина может стать уже через три года, тогда как с Европейским союзом перспективы совсем не четкие, говорит Александр Палий. Он считает, что ЕС может предоставить Украине четкую перспективу членства лишь при условии включения страны в общую систему безопасности. Однако для осуществления интеграционных процессов украинским политикам не хватает политической воли, говорит эксперт. Он выступает против референдума о присоединении Украины в Альянс, а за принятие решения руководством государства. «Конъюнктура украинских политиков и их ориентация на будущие выборы стоит впереди реализации национальных интересов. Если бы Украина продемонстрировала политическую волю, со стороны НАТО уже бы было решение об интеграции», - говорит Палий. Он прогнозирует, что воплощение стратегической интеграционной цели опять сведется к информационной кампании о НАТО.