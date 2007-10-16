Арестован писатель-каннибал, расчленявший бывших любовниц (фото)

Мексике арестован писатель Хосе Луис Кальва (Jose Luis Calva), подозреваемый в каннибализме, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей прокуратуры страны.

На минувшей неделе полиция провела обыск в доме писателя, где на обеденном столе были обнаружены блюда из человеческой плоти. Другие куски человеческого мяса были найдены в холодильнике писателя, а в контейнере для хлеба были обнаружены человеческие кости.

Расчлененное тело 32-летней Алехандры Галеаны (Alejandra Galeana) полицейские обнаружили в стенном шкафу мексиканского писателя.

"У нас есть все доказательства того, что Хосе Луис Кальва употреблял в пищу человеческое мясо", - заявил на пресс-конференции один из представителей прокуратуры.

Сам писатель-каннибал получил некоторые травмы при падении с балкона своей квартиры при попытке бегства во время его ареста.

На след каннибала полицейских навела мать убитой им девушки, сообщившая о пропаже дочери и указавшая, что к этому может быть причастен ее бывший любовник.

Хосе Луису Кальве также инкриминируется убийство и расчленение еще двух девушек за последние два года. Одна из его возможных жертв, Вероника Мартинез (Veronica Martinez), жила вместе с ним незадолго до своей смерти.

До ареста Кальва занимался поэзией и зарабатывал на жизнь, продавая стихи на улицах Мехико. Последнее, незаконченное его собрание стихов называлось "Инстинкты каннибала", на обложке которого было изображено его лицо в маске, которую носил герой американского фильма "Молчание ягнят" Ганнибал Лектер.

РИА Новости