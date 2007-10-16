Кивалову дали звезду

Вчера Симферопольский городской совет на своей очередной 28 сессии большинством голосов принял решение наградить знаком отличия «Звезда славы и почета» председателя Комитета Верховной Рады Украины 5 созыва по вопросам правопорядка, президента Одесской национальной юридической академии, экс-главу Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова.

За соответствующее решение проголосовали 43 депутата из 61 присутствующего в зале, 18 воздержались.

Как отмечается в тексте решения, Кивалов награжден по представлению исполкома Симферопольского горсовета, рекомендации Президиума и постоянных комиссий горсовета. «Звезды славы и почета» экс-глава ЦИК удостоен «за значительный личный вклад в обеспечение законности, защиту прав и свобод граждан, подготовку квалифицированных специалистов-правоведов в городе Симферополе, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

Одновременно депутаты Симферопольского горсовета приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Симферополя» мэру города Геннадию Бабенко. Как отмечается в тексте решения, за которое проголосовали 59 депутатов при 2 воздержавшихся, Симферопольский городской голова удостоен этого звания «за значительный личный вклад в экономическое, социально-культурное развитие, организацию и руководство работой по созданию материальных и духовных ценностей в городе Симферополе, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд».

Обком