Кинах: Главное, чтобы люди чувствовали рост благосостояния

Украина с точки зрения продовольственной безопасности чувствует себя уверенно. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, такое мнение глава ведомства Анатолий КИНАХ высказал сегодня в программе «Деловой мир» на Первом национальном телеканале.

«Сегодня ситуация, которая касается масштаба повышения цен, должна быть контролируемой, особенно в отношении насыщения рынка, предельных уровней рентабельности, торговых надбавок предприятий, недопустимости необоснованного повышения цен», - цитирует пресс-служба министра экономики.

По словам А.КИНАХА, "главное, чтобы люди чувствовали, как рост экономики, производства влияет на их благосостояние. Нужно снижать нагрузку на фонд оплаты труда, повышать стоимость рабочей силы, работать над обновлением экономики, создавать рабочие места. Это главные аспекты социально-экономической политики, которые дают возможность уверенно смотреть в будущее».