Черновицкий горсовет перечислил 50 тысяч семьям погибших днепропетровцев

Семьям днепропетровцев, родственники которых погибли во время взрыва газа, Черновицкий городской совет перечислил 50 тысяч гривен материальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял Черновицкий городской председатель Николай ФЕДОРУК после личного разговора с мэром Днепропетровска. Мэр Черновцов также выразил надежду, что „и другие города Украины не оставят в беде пострадавших от взрыва газа в Днепропетровске”.

В специальном обращении Н.ФЕДОРУК обратил внимание черновчан на опасность самовольного вмешательства в системы тепло- и газоснабжения многоэтажек, „которое наблюдается в последнее время во время установления отдельными жителями без получения надлежащих разрешений систем индивидуального отопления квартир”.

«Любое разбалансирование систем тепло- и газоснабжение может иметь ужасные последствия», - сказал городской председатель Черновцов.