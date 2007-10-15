Киево-Могилянская Академия отметила два свои дня рождения

Национальный университет “Киево-Могилянская Академия” отпраздновал два своих дня рождения. НаУКМА традиционно отмечает день 15 октября. 392 года назад именно в этот день шляхтянка Галшка Гулевичивна отписала свое поместье на создание монастыря и школы при нем, из которой впоследствии появилась Киево-Могилянская академия. А 16 лет назад на волне возрождения государственной независимости Украины произошло и возрождение Академии.

Поэтому и состояось сегодня чествование ректора-основателя Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО и вручение ему именного президентского клейнода от НаУКМА.

«Развитие есть лишь там, где оно в движении», - подчеркнул почетный президент Могилянки. В своей торжественной речи он отметил, что для создания и успешного существования университета необходимо поддерживать баланс консерватизма и инноваций.

Нынешний год стал знаковым для НаУКМА – избран новый президент, на должности главы Киево-Могилянской Академии Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО сменил Сергей КВИТ. Кроме того, была открыта новая библиотека Татьяны и Емельяна Антоновичей, что само себе факт беспрецедентный на территории современной Украины.

Поздравить с днем академии студентов и сотрудников НаУКМА пришли Чрезвычайный и полномочный посол Польши Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, Посол Норвегии Олаф БЕРГЕН и директор Департамента высшего образования министерства образования Ярослав БУЛЬБАШ.

Также в рамках празднования состоялись традиционная акция чистки памятника прославленному философу Григорию СКОВОРОДЕ, выступление «Пиккардийской терции», премьера спектакля «Аз» по киево-могилянской драме ХVІІ века, книжные и художественные выставки. В завершение праздника традиционно состоялось угощение студентов кулешом и пивом.