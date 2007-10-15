На ликвидацию последствий взрыва газа перечислили 9,5 млн. грн.

На ликвидацию последствий взрыва газа в жилом доме Днепропетровска уже перечислены 9,5 млн. грн. Об этом журналистам в воскресенье сообщил и.о. главы Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам чиновника, 5 млн. грн. поступило с резервного фонда Кабинета министров, 3,5 млн. грн. с городского бюджета Днепропетровска, 1 млн. грн. с областного бюджета.

В.БОНДАРЬ отметил, что на данный момент 225 жителей разрушенного жилого дома размещены в гостиницах областного центра.

Сегодня 300 пострадавших получат по 500 гривен материальной помощи на собственные потребности. Как заверил и.о. губернатора, завтра при необходимости также будет выделена денежная помощь.

По словам В.БОНДАРЯ, “сейчас нет проблем в медицинском обеспечении пострадавших”.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, 10 человек погибли, 23 - пострадали (из них 6 детей).

В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, другие 3 подъезда повреждены. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.