В Ивано-Франковской области нашли фотоархив УПА

В Ивано-Франковской области нашли фотоархив Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН исследователь и писатель, директор Коломыйской типографии имени Шухевича Михаил АНДРУСЯК.

По его словам, в селе Воскресенцы Коломыйского района были случайно найдены фотографии воинов УПА. Находку обнаружил местный житель на чердаке сельского дома, где уже никто не жил, и принес в типографию.

Как сообщил М.АНДРУСЯК, 14 фотографий печатались в 1946 году, 12 – в 1947, и еще одна датирована 1948 годом. По мнению исследователя «почти все фотографии удовлетворительного качества и хорошо сохранились».

Вместе с фотографиями был найден и «Кобзарь» Тараса ШЕВЧЕНКО.

Идентифицировать повстанцев на фотографиях помогает бывшая станичная ОУН из Воскресенцев Анна ЖУПАНСКАЯ, у которой был псевдоним «Сосна». На фото изображены в основном молодые повстанцы из Воскресенцев и соседних сел. Распознавание повстанцев продолжается.