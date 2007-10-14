На Житомирщине предотвратили взрыв газа: от утечки пострадали 2 человека

На Житомирщине в Бердичевском районе удалось предотвратить взрыв газа, однако от утечки газа серьезно пострадали двое людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

"Мог быть мощный взрыв, о котором Бердичев помнил бы очень долго”, - отмечается в сообщении.

Случай произошел в Гришковцах Бердичевского района. Он вызван утечкой пропанобутановой газовой смеси из котла автономного отопления в частном доме. Его хозяева – супруги 49-50 лет - в тяжелом состоянии госпитализированы в районную больницу.

Утечка была настолько масштабной, что ее заметили соседи. А после того, как обнаружили потерявших сознание хозяев, они вызывали "скорую".

Спасатели области обратились к жителям Житомирщины с призывом быть осторожными с газовыми котлами отопления и не пользоваться услугами "левых" мастеров.