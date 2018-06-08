Противники УПА в Киеве подрались с милицией

Активисты ПСПУ и общественной организации “Киевская Русь” на Бесcарабской площади в Киеве агитировали против празднования 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.

Перед участниками митинга выступила лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, которая обвинила воинов УПА в сотрудничестве с фашистской Германией и раскритиковала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за указ о праздновании годовщины УПА. “Как ЮЩЕНКО может навязывать Украине этот праздник – создание УПА?”, - обратилась она к участникам акции.

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Фото Виктора Побединского и Романа Нестеровского / УНИАН