Противники УПА в Киеве подрались с милицией

Противники УПА в Киеве подрались с милицией

17:32, 14 октября 2007
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Наталия Витренко раскритиковала Президента Украины за указ о праздновании годовщины УПА... Активисты и милиционеры сошлись на Бесcарабской площади... Фоторепортаж

Активисты ПСПУ и общественной организации “Киевская Русь” на Бесcарабской площади в Киеве агитировали  против празднования 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.

Перед участниками митинга выступила лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, которая обвинила воинов УПА в сотрудничестве с фашистской Германией и раскритиковала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за указ о праздновании годовщины УПА. “Как ЮЩЕНКО может навязывать Украине этот праздник – создание УПА?”, - обратилась она к участникам акции.

Работники милиции не пропускали митингующих на Крещатик. Возникла драка...

Фото Виктора Побединского и Романа Нестеровского / УНИАН

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