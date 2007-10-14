В понедельник состоятся первые похороны погибших при взрыве газа

В понедельник, 15 октября, состоятся первые похороны погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске. Об этом в воскресенье сообщил журналистам городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, городской мэр заверил, что все расходы, связанные с захоронением, берет на себя местная власть.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что места захоронения погибших определят их родственники.

По информации городского председателя, среди погибших есть один неместный житель - строитель из Донецкой области.