В понедельник состоятся первые похороны погибших при взрыве газа
16:33, 14 октября 2007Общество
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Места захоронения определят родственники
В понедельник, 15 октября, состоятся первые похороны погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске. Об этом в воскресенье сообщил журналистам городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, городской мэр заверил, что все расходы, связанные с захоронением, берет на себя местная власть.
И.КУЛИЧЕНКО отметил, что места захоронения погибших определят их родственники.
По информации городского председателя, среди погибших есть один неместный житель - строитель из Донецкой области.
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