Шуфрич просит у Януковича еще денег на ликвидацию последствий взрыва

Взрыв газа в жилом доме Днепропетровска определен как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом в воскресенье на брифинге в Днепропетровске сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, сегодня Государственная комиссия по вопросам ликвидации последствий взрыва обратилась к Кабинету министров с просьбой о выделении дополнительных средств.

“Это чрезвычайная ситуация государственного уровня за количеством пострадавших и суммой нанесенных убытков”, - отметил Н.ШУФРИЧ и прибавил, что конкретная сумма будет обнародована завтра.

Он сообщил, что сегодня принято решение о допуске к собственным квартирам жителей первых двух уцелевших подъездов полуразрушенного дома, чтобы те могли взять вещи первой необходимости. После этого квартиры будут опечатаны.

Министр также сообщил, что теперь на разборе завалов очень сложная ситуация через большую плотность обломков. При этом Н.ШУФРИЧ заверил, что нынче на месте аварии достаточно техники и специалистов МЧС. Вместе с внутренними войсками спасателями и работниками милиции работают около тысячи человек и 60 единиц техники.

По словам министра, завалы планируется разбирать вручную до утра понедельника.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что на данный момент количество погибших составляет 10 человек, в больницах находятся 19 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, 10 человек погибли, 23 - пострадали (из них 6 детей).

В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, другие 3 подъезда повреждены. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.