Асадчев: в Полтаве празднование годовщины УПА не все поймут

В Полтавской области 65-годовщину создания УПА не отмечают, сообщил журналистам председатель облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «что касается торжеств, то не все это поймут. Нам еще следует проводить серьезную разъяснительную работу по этому вопросу».

Вместе с тем губернатор отметил, что 12 октября в Полтавской государственной областной универсальной научной библиотеке им.И.Котляревского состоялась презентация изданий, посвященных деятельности УПА и Организации украинских националистов. В этом году в Полтавской области издано три таких книги.

Это, в частности книга Зоряна-Евгения ПУЗДРОВСКОГО, изданная при поддержке управления информации и связей с общественностью Полтавской облгосадминистрации, сборник «Связная генерала Галина Дидык» Александра ПАНЧЕНКО, изданный областным коммунальным издательством «Гадяч» при содействии отдела имени Галины Дидык Союза украинок Америки, а также областным коммунальным издательством «Гадяч» издан сборник «Краевые позиции и финансы ОУН и УПА» А.ПАНЧЕНКО.