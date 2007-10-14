В Симферополе левые подрались со сторонниками УПА

Сегодня в Симферополе представители левых сил (ПСПУ, КПУ, партия «Союз», партия «Русский блок» и другие) сорвали акцию правых сил – сторонников Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, акция сторонников УПА должна была состояться в Симферополе у памятника Тарасу Шевченко, однако к 12.00 – времени начала акции – площадь перед памятником была оцеплена сотрудниками милиции (около 200 человек), а также бойцами «Беркута».

В полдень на площади собрались представители левых сил – около 300-400 человек. Они держали в руках флаги своих партий и транспаранты с лозунгами против УПА: «Фашизм не пройдет!», «Бандеровцы служили Гитлеру, потомки – Ющенко!».

К этому времени на площадь перед памятником Шевченко подошли представители Конгресса украинских националистов, НРУ, УРП «Собор», Украинской народной партии и ряда других сил - всего около 40 человек.

Представители правых сил собирались возложить цветы к памятнику Шевченко, однако этого им сделать не удалось, поскольку памятник был оцеплен милицией.

После этого между активистами правых и левых сил начались активные словесные перепалки со взаимными оскорбительными выражениями и жестами. Представители ПСПУ и коммунисты кричали: «Бандеровцы, вон из Крыма!, Фашизм не пройдет! СС – долой!»

Между оппонентами находилась цепь милиционеров и «Беркута». В итоге активистам правых сил так и не удалось возложить цветы к памятнику Шевченко, они развернулись и пошли по направлению к центру Симферополя, однако их начали преследовать представители левых сил, возникли локальные драки.

Одного активистов партии «Союз», участвовавшего в драке, задержали и препроводили в милицейскую машину.

Однако на этом акция не закончилась.

Сторонники УПА в окружении бойцов «Беркута» прошли через весь центр города к площади Советской, где рядом стоят два памятника – «жертвам ОУН-УПА» и памятник правозащитнику генералу Петру Григоренко. Представители правых сил возложили цветы к памятнику Григоренко, при этом церемония сопровождалась криками коммунистов против ОУН-УПА.

В комментарии журналистам представители НРУ и организации «Просвіта» заявили, что происходящее сегодня в Симферополе – это «агония левых».

На этом акция завершилась, люди разошлись.

Коммунисты активно делились между собой впечатлениями, «как они гоняли бандеровцев по Симферополю».