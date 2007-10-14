В Днепропетровске от газоснабжения отключили 5200 домов

В Днепропетровске в результате взрыва бытового газа от газоснабжения отключено 5200 домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО «Днепрогаз» Игорь ИВАНКОВ.

По его словам, 600 работников «Днепрогаза» совместно с сотрудниками электросетей проводят обследование квартир в многоэтажных и частных домах для выявления возможных повреждений газовых и электрических сетей.

И.ИВАНКОВ отметил, что эти меры проводятся, чтобы определить масштабы повреждений и время на их ликвидацию для скорейшей подачи газа и электроэнергии на жилой массив Победа.

Руководитель «Днепрогаза» сообщил, что вопрос о возобновлении газоснабжения будет решен 15 октября во второй половине дня.

По состоянию на 12.00 воскресенья к системе электроснабжения подключено 12 жилых домов и 6 общежитий. Сегодня будет возобновлено электроснабжение 20 предприятий коммунально-бытовой сферы жилого массива Победа.