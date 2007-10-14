Жильцы взорвавшегося дома сообщали о запахе газа в квартирах

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил подготовить постановление правительства о выделении средств для приобретения жилья пострадавшим жителям разрушенного дома в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в понедельник такое постановление будет принято и средства будут перечислены в Днепропетровск. Жильцам на выбор будет предоставляться возможность получить деньги или квартиру.

Об этом шла речь на заседании Государственной комиссии по ликвидации последствий взрыва.

На заседании был заслушан доклад министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА о ходе ликвидации последствий взрыва. По его словам, спасательные работы были начаты через 10 минут после взрыва. Для завершения работ нужно еще 3-4 суток, чтобы разобрать завалы разрушенного дома.

В.ЯНУКОВИЧ поручил провести расследование, как служба газа реагировала на звонки граждан, которые предупреждали о запахе газа в квартирах. В частности, следствие проведет проверку записей телефонных звонков граждан. В.ЯНУКОВИЧ также поручил проверить, отвечают ли действительности свидетельства некоторых жильцов, что техника, которая прибыла на место аварии, не была заправлена горючим.

Комиссия рассмотрела меры, которые принимает местная власть для предоставления временного жилья и питания пострадавшим.

В ходе заседания комиссия рассмотрела предварительные причины, которые привели к взрыву газа. По словам представителей „Днепропетровскгоркгаз”, на газораспределительной подстанции не сработала заслонка между сетями среднего и низкого давления газа.

В.ЯНУКОВИЧ поручил провести проверку других газораспределительных подстанций Днепропетровска, и если проверка не выявит повреждений, возобновить подачу газа и электроэнергии. Восстановительные работы планируется завершить через двое суток.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, 10 человек погибли, 23 человека пострадали (из них 6 детей).

В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, остальные 3 подъезда получили повреждения. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.