Шуфрич: МЧС ”осторожно” обнародует данные о числе жертв в Днепропетровске

По данным на 11.00 воскресенья, из-под завалов разрушенной многоэтажки в Днепропетровске извлечены тела десяти погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, сегодня утром было извлечено тело мужчины, личность которого пока не установлена. Имена других жертв взрыва известны.

По словам министра, МЧС с чрезвычайной осторожностью будет обнародовать количество пострадавших, чтобы не травмировать их близких, большинство которых находятся в шоковом состоянии. Н.ШУФРИЧ также сообщил, что в больнице от полученных травм умерла девушка.

Как сказал министр, на это время работы по расчистке завалов продолжаются вручную, поскольку есть угроза для жизни спасателей.

По словам руководителя МЧС, на грузовиках уже вывезено около 500 тонн разрушенных конструкций дома. Н.ШУФРИЧ уточнил, что всего будет вывезено до 3 тысяч тонн конструкций.

По его словам, в Днепропетровске работают эксперты из нескольких министерств, которые с помощью представителей местной власти уточняют ущерб жителей 160 квартир разрушенного дома.

Н.ШУФРИЧ отметил, что на теме ущерба могут возникнуть спекуляции, но государственная комиссия по ликвидации последствий трагедии будет пресекать любые попытки спекуляций.

Он сообщил, что сегодня каждый житель разрушенного дома получит по 500 грн. на жизнеобеспечение в течение ближайших дней. Сегодня также открыт один из днепропетровских филиалов «Ощадбанка» для выплаты первых компенсаций пострадавшим.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что сегодня всех пострадавших соберут в одной гостинице города.

По словам руководителя МЧС, часть жилого массива Победа, где вчера произошел взрыв газа, остается без газоснабжения. Подача электроэнергии в отдельные многоэтажки этого жилого массива сегодня возобновлена.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. 23 человека пострадали (из них 6 детей).

В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, остальные 3 подъезда получили повреждения. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.