Деньги пострадавшим от взрыва Янукович обещает уже в понедельник

Средства на приобретение жилья и выплату компенсаций жителям разрушенного во время взрыва газа жилого дома в Днепропетровске из резервного фонда госбюджета Министерство финансов Украины перечислит на счет Днепропетровского горисполкома 15 октября с.г. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба правительства. Премьер также уточнил, что сумма средств сейчас уточняется.

Премьер-министр встретился с жителями разрушенного в Днепропетровске дома и сообщил о решении Правительства относительно выделения 5 млн грн по ликвидации последствий взрыва газа. Премьер-министр отметил, что в расследование причин трагедии вовлечены сотрудники правоохранительных органов и на данный момент работают 35 следователей из уголовных дел, которые нарушены в связи с аварией.

РБК-Украина