”Днепрогаз” пользовался газовыми сетями в 2007 г. без договора
10:03, 14 октября 2007Общество
655 0
Информация "Газ Украины"
Частное предприятие "Днепрогаз", в котором государственная доля составляет 1,2%, пользовался газовыми сетями в 2007 г. без договора, сообщили РБК-Украина в компании "Газ Украины".
В начале октябре правление "Нафтогаза Украины" приняло решение передать газовые сети Днепропетровска на баланс "Днепропетровскоблгаза", в котором "Нафтогазу Украины" принадлежит 51%. Но из-за рассмотрения дела в суде выполнить эти планы пока не удалось.
В компании также отметили низкий уровень вложений "Днепрогаза" в обновление газораспределительной сети.
В то же время генеральный директор ОАО "Днепрогаз" Игорь Иванков считает причиной трагедии в Днепропетровске резкое повышение газа в сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter