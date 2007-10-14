”Днепрогаз” пользовался газовыми сетями в 2007 г. без договора

Частное предприятие "Днепрогаз", в котором государственная доля составляет 1,2%, пользовался газовыми сетями в 2007 г. без договора, сообщили РБК-Украина в компании "Газ Украины".

В начале октябре правление "Нафтогаза Украины" приняло решение передать газовые сети Днепропетровска на баланс "Днепропетровскоблгаза", в котором "Нафтогазу Украины" принадлежит 51%. Но из-за рассмотрения дела в суде выполнить эти планы пока не удалось.

В компании также отметили низкий уровень вложений "Днепрогаза" в обновление газораспределительной сети.

В то же время генеральный директор ОАО "Днепрогаз" Игорь Иванков считает причиной трагедии в Днепропетровске резкое повышение газа в сети.

РБК-Украина