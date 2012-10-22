В МВД обещают разобраться, почему беркутовцы избили фанов Металлиста

"Я тоже посмотрел это видео. Если это действительно имело место - это позорное поведение работника милиции", - сказал начальник отдела связей с общественностью МВД Владимир Полищук, пишет "Украинская правда".

"В любом случае, даже если человека задерживают, или он совершил какие-то неправомерные действия, это какой-то чрезвычайный хулиган, такого отношения правоохранителей не может быть по закону", - добавил он.

Полищук отметил, что руководство Управления общественной безопасности поручило провести проверку по данному факту.

"Что бы человек не совершил, такого отношения быть не может. Может, будет даже прокурорская проверка", - подытожил он.

Напомним, 20 октября после матча между командами "Динамо" (Киев) и "Металлист" (Харьков) произошла драка между фанами "Металлиста" и милицией.