Звезда ”Шанса” попала в ужасную аварию (фото)

Автодороги и автомобильные аварии стали настоящей бедой для отечественных звезд. Не так давно в серьезную автокатастрофу попала Наталья Могилевская. А немного позже по пути к роддому за новорожденным сыном разбился Валерий Харчишин из группы "Друга ріка".

Теперь несчастье произошло с молодой певицей Наталией Валевской. В субботу артистка попала в ДТП, сообщает Табло ID.

Так, когда Валевская вместе со своим мужем ехала в город Хмельницкий, в Житомирской области, на трассе, в городе Любар их авто подрезал грузовик.

Автомобиль певицы, за рулем которого был ее муж Владимир, перевернулся четыре раза. В результате, машина восстановлению не подлежит. К счастью, автомобиль был застрахован.

К счастью, серьезных, по крайней мере очевидных, травм не получила ни сама Наталия, ни ее муж. Внешних повреждений нет, потому что супруги были пристегнуты ремнями безопасности.

Теперь Валевская проходит полное медицинское обследование. Певица все еще находится в состоянии шока.

В Хмельницкий, как сообщает пресс-служба Натальи Валевской, певица ехала на фотосессию для обложки ее второго альбома под названием "Без тебя".

Фото с сайта Табло ID