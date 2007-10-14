Милиция по горячим следам раскрыла кровавое преступление

В Житомирской области "по горячим следам" задержаны местные жители, которые из-за 2,5 гривен совершили тяжелое убийство 81-летней пенсионерки.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Житомирской області,10 октября в Олевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района в собственном доме выявлен труп 81-летней хозяйки со следами насильственной смерти. На теле убитой было два смертельных ножевых ранения.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий работники милиции быстро натолкнулись на след преступников – жителей того же села 23- та 24-летнего возраста. Их обоих сразу же было задержано по подозрению в совершении тяжелого кровавого преступления.

Предварительными следственными действиями установлено, что двое молодых людей утром 9 октября обсудили все детали и тщательным образом спланировали свои действия. А около 21-го часа этого же дня они отправились к бабушкиному дому, чтобы вынудить ее поделиться с ними своим денежными сбережениями. Подманив старушку, они попали в ее жилище. Жестокость и жажда к обогащению настолько затмили разум злоумышленников, что они даже не требовали от хозяйки денег, а просто нанесли ей несколько ударов ножом и ринулись искать желанный тайник. Все, что удалось убийцам найти в доме своей жертвы, – это двухкассетный магнитофон, электрофонарик, 2 гривни и 50 копеек.

Возбуждено уголовное дело по ст.115 (убийство) Криминального кодекса Украины.

По словам заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД Украины в Житомирской области Владимира ЮРКОВСКОГО, на протяжении этого года на территории области зарегистрировано свыше 70 преступлений против жизни и здоровья человека, среди пострадавших значительное количество людей преклонного возраста. Как свидетельствует анализ, в основном злоумышленники – это люди в возрасте от 16 до 24 лет, а также лица, старшие по возрасту – от 28 до 49 лет.